Enrico Vaime: l'omaggio di Rai Storia per l'autore scomparso ieri a 85 anni

Rai Storia rende omaggio a Enrico Vaime, storico autore e conduttore di tanti successi, televisivi e radiofonici, scomparso ieri all'età di 85 anni.

È stato Fabio Fazio il primo a dare la notizia della sua morte, ieri sera su Rai3 durante Che tempo che fa, e a salutare un grande professionista del mondo dello spettacolo.

La programmazione di Rai Storia

Enrico Vaime sarà ricordato attraverso Incontro con Luigi Tenco, del 1966, e Hai visto mai?, del 1973: due "pezzi d'autore" firmati da Enrico Vaime che Rai Cultura propone martedì 30 marzo alle 12:45 su Rai Storia (dopo la messa in onda di oggi, lunedì 29 marzo, dalle 18:30 sempre su Rai Storia). Il programma Incontro con Luigi Tenco, trasmesso il 23 ottobre 1966, è una delle prime prove da autore televisivo di Vaime che aveva vinto il concorso in Rai nel 1960, uscendone qualche anno dopo per rientrare come firma d'eccellenza.

Condotto da Margherita Guzzinati e registrato alla Rai di Milano, "Incontro con Luigi Tenco" vede il cantautore genovese eseguire i brani della sua carriera in mezzo a un gruppo di ragazzi.

Segue la riedizione dell'ottava puntata di Hai visto mai?, dell'8 maggio 1973, scritta da Vaime in coppia con Italo Terzoli e condotta da Lola Falana e Gino Bramieri, con il quale Vaime ha avuto collaborazioni anche teatrali e radiofoniche. Ospiti della puntata, Mina ed Elton John.