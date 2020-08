Enrico Montesano: la pandemia "è un'operazione di falsificazione della verità" (VIDEO)

Enrico Montesano critica duramente il governo Conte leggendo alcuni brani del libro A che punto siamo? L'epidemia come politica di Giorgio Agamben. Con questo reading in video, l'attore contesta le decisioni prese dal nostro Esecutivo durante e dopo il lockdown.

Enrico Montesano è sempre stato impegnato politicamente anche se spesso ha cambiato posizioni: da socialista passò nelle file del PD di Occhetto, e dopo essersi dimesso dal Parlamento Europeo si avvicinò ad Alleanza Nazionale per poi simpatizzare per il Movimento 5 Stelle nell'ultima campagna elettorale ed allontanarsene negli ultimi mesi. L'attore di Febbre da cavallo dal suo canale YouTube ha usato le parole del libro A che punto siamo? L'epidemia come politica di Giorgio Agamben per attaccare il Governo di Giuseppe Conte. L'autore, nel libro, raccoglie molti dei suoi interventi sull'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

All'inizio del video Enrico Montesano dice che i suoi personaggi sono in ferie e per questo parlerà usando le parole di Agamben: "Quello che stiamo vivendo è una gigantesca operazione di falsificazione della verità. Se gli uomini acconsentono a limitare la loro libertà personale, ciò avviene infatti perché essi accettano, senza sottoporli ad alcuna verifica, i dati e le opinioni che i media forniscono". Montesano - che evidentemente concorda con quanto sta leggendo - attacca anche la Chiesa che con un Papa di nome Francesco: "ha dimenticato che Francesco abbracciava i lebbrosi e che, rinunciare al proprio prossimo, significa rinunciare alla fede". L'attore conclude il video con quello che probabilmente è un suo slogan: "pochi eretici guerrieri".