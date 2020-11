Enrico Montesano contro la "dittatura globale": nuova filippica social sul Covid

Enrico Montesano torna a parlare sui social del Covid-19: l'attore legge alcuni brani del libro di Sonia Savioli dove si parla dell'avvento della quarta rivoluzione industriale.

Enrico Montesano con un nuovo video sui suoi canali social torna a parlare di una pseudo dittatura globale che si sta instaurando grazie alla psicosi indotta del Covid-19. Montesano, leggendo brani del libero 'Il giallo del Coronavirus', parla dei media che ci stanno inculcando la paura del Covid-19 favorendo la fine della democrazia: "Le minacce delle autorità sono costantemente amplificate dai media/servi. Per instaurare una dittatura bisogna dichiararla, nessuna sedicente democrazia può obbligare la gente a non uscire. El pueblo ha paura della morte, del virus, dei vicini e avendo paura del virus vogliono che gli altri si chiudano in casa".

L'autrice del libro letto da Montesano afferma che chi ha paura del virus trova destabilizzante chi ragiona con il proprio istinto e il buon senso e non si lascia ingannare da questa campagna mediatica che ci vuole rinchiudere in casa. Nel suo soliloquio l'attore afferma che molti medici etici hanno ancora un cervello e un cuore e i padroni vogliono sostituirli "con macchine cibernetiche che faranno diagnosi secondo i protocolli economici dettati i produttori di farmaci".

Montesano poi arriva al cuore del discorso: "la quarta rivoluzione industriale è in corso da decenni da quando computer, cellulari e smartphone sono diventati parte integranti della nostra vita. L'introduzione del denaro virtuale e l'eliminazione del contante permetteranno il controllo degli esseri umani e la repressione dei devianti".

Enrico Montesano, che avalla totalmente il contenuto del libro, sostiene insieme a Sonia Savioli che la psicopandemia sta cancellando il parlamento, la vita sociale e culturale e le libertà individuali "Bisogna che la gente si schiarisca la vista e capisca che siamo minacciati da una dittatura globale - dice Montesano nel finale - ovvero la quarta rivoluzione industriale che prevede l'annichilimento di ogni qualità e comunità umana e il dominio da parte delle multinazionali".