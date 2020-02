Enjoy – Ridere fa bene, stasera su Italia 1 la prima puntata con Diana Del Bufalo e Diego Abatantuono

Enjoy - Ridere fa bene arriva stasera su Italia 1, intorno alle 21:20, con la prima puntata che presenterà ufficialmente al pubblico da casa il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono.

In studio due squadre di comici si sfideranno in una serie di prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo ridere e divertire. L'obiettivo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. Oltre a vestire i panni della padrona di casa, Diana Del Bufalo sarà protagonista, insieme ai due team, di esilaranti sketch, mettendosi in gioco con simpatia e autoironia. Musical, balletti, divertenti gag, cavalli di battaglia, interviste sui generis, parodie: i protagonisti si cimenteranno in molteplici prove e metteranno in scena differenti stili di comicità. Ogni sfida permetterà di aggiudicarsi un importo in denaro e il montepremi finale accumulato servirà per finanziare il progetto rappresentato.

Da una parte, il team capitanato da Gigi e Ross, che si esibirà a favore del progetto "A Regola D'Arte" a Napoli. Dall'altra, quello guidato da i PanPers, che saranno testimonial del progetto "Insieme con la musica" per il sostegno di un'orchestra giovanile a Milano. Le due squadre saranno formate rispettivamente da Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D'Ursi e Barbara Foria. E Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. Due agguerritissimi capi ultras, Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli, tiferanno in ogni momento e in maniera incondizionata le imprese delle rispettive squadre e degli artisti in gara.

Unico giudice sarà il pubblico in studio che, con un telecomando, voterà le differenti performances esprimendo la propria preferenza. Alla sua guida Diego Abatantuono, che, pur non avendo diritto di voto, potrà influenzare con i suoi puntuali e pungenti commenti i giudizi dei presenti. Gli ospiti che si alterneranno nel corso dei quattro appuntamenti saranno Federica Nargi, Maddalena Corvaglia, Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini.