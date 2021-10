Emma Watson: una “sposa” sul red carpet, ma l’abito divide (FOTO)

Emma Watson ha recentemente sfilato sul red carpet dell'Earthshot Prize Awards, un evento dedicato alle persone e alle associazioni che si battono in nome dell'ambiente, indossando un abito "da sposa" personalizzato di Harris Reed che ha diviso i fan della star di Harry Potter.

L'abito è stato disegnato e creato da Harris Reed, il quale ha riciclato una serie di abiti da sposa donati da Oxfam al fine di realizzare il vestito dell'attrice. Emma, da sempre impegnata in questo campo, ha optato per questo look al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica a proposito dell'importanza di rendere il settore della moda più etico.

L'abito in tulle, impreziosito con dettagli a balze con schiena nuda, come abbiamo già accennato, è stato realizzato cucendo insieme dieci abiti da sposa recuperati dalla charity, decostruiti e poi ricostruiti per creare una silhouette asimmetrica. Il look della star è stato completato con un paio di pantaloni a zampa neri e un paio di stivali con plateau in stile Buffalo.

Sebbene il vestito sia stato personalizzato e realizzato su misura per Emma Watson, il concetto di base è molto simile a quello che contraddistingue la collezione primavera/estate 2022 dello stesso Reed, in cui i modelli sono stati realizzati quasi interamente con abiti da sposa di seconda mano. Inutile dire che questa scelta stilistica dell'attrice è stata, allo stesso tempo, abbracciata da molti dei suoi fan e giudicata "eccessivamente eccentrica" da altri.