Emma Watson: la foto scattata da Tom Felton fa impazzire i fan

Emma Watson e Tom Felton si sono conosciuti sul set dei film di Harry Potter quando erano ancora dei bambini e una nuova foto, condivisa online dall'attrice, ha scatenato nuovamente i gossip relativi a una possibile storia d'amore tra gli interpreti di Hermione Granger e Draco Malfoy.

La star ha semplicemente pubblicato uno scatto realizzato in un momento di relax, accompagnato dalla frase "Gli amici ti sanno ritrarre al meglio". I suoi follower, tuttavia, si sono scatenati con numerosi commenti relativi alla natura del rapporto che la lega a Tom.

I due si sono però sempre dichiarati grandi amici e già in passato hanno condiviso molte foto e alcuni video sui social media dei momenti trascorsi insieme. In tanti però hanno scritto mettendo in dubbio che il sentimento non sia più profondo con commenti come "Ho sempre fatto il tifo per Hermione e Draco", "Se diventasse una relazione potrei morire. I miei sogni di infanzia diventerebbero veri", "La coppia Feltson è reale!".

Ecco l'immagine:

Emma ritornerà prossimamente protagonista nei cinema con la nuova versione di Little Women diretta da Greta Gerwig che riporterà sul grande schermo la storia scritta da Louisa May Alcott. Al centro della trama ci sono le sorelle March che, nell'America post Guerra Civile, affrontano problemi economici, ostacoli sociali e i primi amori.