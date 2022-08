Emma Watson debutta come regista con lo spot di Prada Paradoxe, ecco il video

L'attrice Emma Watson ha compiuto il suo debutto come regista in occasione della campagna del profumo Prada Paradoxe.

Emma Watson ha compiuto il suo debutto come regista in occasione della campagna per il profumo Paradoxe, realizzata per Prada Beauty.

Il video, che ha debuttato oggi, la star celebra le sue imperfezioni e poter essere sempre diversa, ma sempre se stessa.

La campagna di Prada ha come protagonista l'attrice Emma Watson che è stata immortalata anche in una serie di foto scattate da Harley Weir.

La star aveva svelato che durante il lockdown si era messa alla prova dietro la telecamera, sostenendo che l'esperienza le aveva dato molta forza.

Emma aveva scritto online: "Quando Prada mi ha chiesto di essere il volto della campagna della nuova fragranza, ho chiesto se potevo dirigere lo spot. Mesi dopo sono in grado di condividere i risultati della fiducia che hanno avuto in me, con tutti voi".

Watson ha poi proseguito: "Prada è sempre andata oltre i modelli tradizionali e gli stereotipi legati alla bellezza ed è famosa per una femminilità che sfida le convenzioni".

Prada collaborerà inoltre con la star e con l'app etica Good On You per migliorare la sostenibilità dell'azienda e le pratiche di divulgazione.