Emma Marrone bacia Belen Rodriguez a Tu si que vales: la reazione dei fan

Tra Emma Marrone e Belen Rodriguez è pace fatta? Il bacio che si sono scambiate sabato sera durante la puntata di Tu si que vales sembra non lasciare spazio a dubbi. Tra la showgirl argentina e la cantante salentina, insomma, è tornato il sereno.

Dove sta la grande sorpresa in un candido bacio sulla guancia durante una trasmissione televisiva? Da nessuna parte se si trattasse di altre due persone, ma i fan di entrambe ricorderanno bene che i rapporti tra di loro non sono sempre stati semplici e il motivo ha un nome e cognome: Stefano De Martino. L'attuale compagno di Belen, padre del piccolo Santiago, era fidanzato proprio con Emma Marrone quando è iniziata la sua storia d'amore con la conduttrice argentina e per molto tempo le due sono state acerrime rivali, scatenando anche l'immancabile faida tra tifoserie.

Che può dirsi conclusa grazie a quel gesto così semplice, un bacio che Emma Marrone ha stampato sulla guancia dell'altra.

Che la cantante salentina, reduce da un periodo molto difficile, legato a problemi di salute, avrebbe salutato calorosamente l'amica Maria De Filippi era qualcosa che tutti si aspettavano, ma il saluto a Belen Rodriguez ha colto i fan alla sprovvista. Gli stessi che via social hanno salutato con giubilo il bel gesto distensivo della cantante, subito diventata nuovo modello di sportività e, soprattutto, "girl power", come hanno scritto in tanti.

Così come in tanti hanno notato che sui social non è arrivato nessun commento da parte di Stefano De Martino, ancora una volta molto bravo nel non alimentare i pettegolezzi.