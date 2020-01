Emma D’Aquino, chi è la giornalista che sarà a Sanremo 2020

Ecco chi è Emma D'Aquino, la giornalista che sarà al Festival di Sanremo 2020 in una delle quattro serate condotte da Amadeus che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio

Classe 1994 e originaria di Catania, in Sicilia, Emma D'Aquino è la brava giornalista che con il suo fascino e la sua professionalità è riuscita a catturare le simpatie dei telespettatori RAI e quest'anno affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020: scopriamo cosa c'è da sapere sulla giornalista e sulla sua vita privata, passando per qualche curiosità!

Festival di Sanremo 2020

Emma D'Aquino è una delle 11 co-conduttrici che affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020 in onda su Rai1 dal 4 all'8 febbraio. Il suo nome non è stata una vera sorpresa perché era già circolato tra gli addetti ai lavori nei giorni precedenti alla conferenza stampa di presentazione della kermesse. Per la giornalista RAI non sarà un debutto sul palco dell'Ariston, Emma infatti nel Febbraio del 2018 fu ospite di Claudio Baglioni, presentatore e direttore artistico di quell'edizione del Festival, con il quale diede vita ad una simpatica gag sulle note di Sabato Pomeriggio.

Vita Privata

Nata sotto il segno del Cancro il 18 luglio del 1966, dopo il diploma Emma D'Aquino si è iscritta all'Università frequentando la facoltà di Scienze Politiche dove si è laureata. D'Aquino è uno di quei personaggi pubblici che ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori. Se qualcuno le chiede qualcosa sulla famiglia preferisce glissare con un sorriso, per questo non sappiamo se è sposata o ha figli. Anche nel suo profilo Instagram, che conta ad oggi 12.200 follower, troviamo solo foto legate alla sua professione. I suoi hobbies sono il cinema ed i viaggi e possiede tre tartarughe.

Carriera

Una foto di Emma D'Aquino

Emma, come la maggior parte dei colleghi della sua generazione inizia la sua carriera come giornalista nelle televisioni e radio private. In RAI arriva nel 1996, inviata di numerose trasmissioni di punta tra cui Porta a Porta, la ritroviamo nel settembre del 2001 a New York a per raccontare i tragici giorni che seguirono l'attentato dell'11 settembre. Nel 2003 entra nella redazione del TG1. Emma D'Aquino ha seguito gli eventi di cronaca nera più importanti degli ultimi decenni come il delitto di Cogne, l'omicidio di Sarah Scazzi e il delitto di Meredith Kercher. Due anni fa ha condotto gli speciali del TG 1 dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova.

A riprova della sua simpatia e disponibilità, ha partecipato a numerose trasmissioni di intrattenimento, la ricordiamo concorrente al quiz Gli italiani hanno sempre ragione insieme ad Alberto Matano col quale dividerà anche l'esperienza di opinionista nell'edizione del 2016 di Ballando con le stelle su RAI 1.

Nel maggio del 2017 ha condotto con Franco Di Mare la trasmissione dal carcere Ucciardone nella quale furono commemorate le vittime della Strage di Capaci in occasione del 25º anniversario, alla diretta erano presenti numerosissimi studenti ed il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Per i telespettatori è un volto amico che li ha accompagnati nell'ora di pranzo quando conduceva il TG 1 delle 13:30 ed oggi li tiene compagnia durante la cena come conduttrice del TG1 delle 20.00.