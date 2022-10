Emma Caulfield, attrice di WandaVision, ha la sclerosi multipla

L'attrice di WandaVision, Emma Caulfield, ha rivelato di avere la sclerosi multipla e di non averlo detto a nessuno fino a questo momento per paura.

Emma Caulfield, nota per aver interpretato il ruolo di Dottie in WandaVision, ha rivelato di avere la sclerosi multipla. Parlando con Vanity Fair, l'attrice di Buffy l'ammazzavampiri (Anya Jenkins) ha raccontato: "Una volta non avevo grossi problemi di salute. Mi sono svegliata una mattina e sul lato sinistro del mio volto sembrava che ci fossero un milione di formiche che ci camminavano sopra. È la sensazione che provi quando stai seduto in una posizione troppo a lungo... La sensazione è scomparsa ed è poi tornata".

Wallpaper di Emma Caulfield

Emma Caulfield ha ricordato di essere andata dal suo agopuntore il quale le aveva indicato come possibile causa la paralisi di Bell. In seguito l'attrice si era rivolta a un neurologo che, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, le ha confermato di avere la sclerosi multipla, la stessa malattia che aveva colpito suo padre.

"È stata come un'esperienza extracorporea. Ho pensato: 'No, non è possibile. Di cosa stai parlando?' Era come una specie di incubo".

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Nella stessa intervista, l'attrice ha svelato il motivo per cui non aveva parlato di tale diagnosi con il mondo esterno: aveva paura che nessuno le avrebbe più affidato un ruolo sul piccolo schermo.

Dopo WandaVision, vedremo Emma Caulfield riprendere i panni di Dottie nella serie TV spin-off Disney+ Agatha: Coven of Chaos.