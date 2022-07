Emily the Criminal: Aubrey Plaza diventa una truffatrice nel trailer del nuovo film

Nel trailer del nuovo film Emily The Criminal, l'attrice Aubrey Plaza diventa una truffatrice per risolvere i suoi problemi economici.

Aubrey Plaza è la protagonista di Emily the Criminal, film in arrivo nei cinema americani il 12 agosto dopo la presentazione al Sundance Film Festival, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade a una giovane con problemi economici che accetta di compiere dei crimini pur di risolvere la sua situazione, scivolando in un tunnel pericoloso e all'insegna di inganni di ogni tipo.

Il film Emily the Criminal segna l'esordio del regista e sceneggiatore John Patton e tra gli interpreti ci sono, accanto ad Aubrey Plaza, anche Megalyn Echikunwoke, Gina Gershon e Theo Rossi.

La protagonista del lungometraggio è Emily, alle prese con i debiti legati ai suoi studi e tagliata fuori dal mercato del lavoro a causa di un piccolo precedente penale. Alla ricerca disperata di guadagni, la giovane accetta l'incarico illegale di comprare delle merci con carte di credito rubate che gli viene offerto dall'affascinante e carismatico Youcef (Theo Rossi). Mentre si ritrova ad affrontare colloqui di lavoro che non portano da nessuna parte, Emily rimane rapidamente sedotta dai guadagni facili e dall'adrenalina legata al compiere dei crimini nel mondo del mercato nero, oltre ad avvicinarsi sempre di più nel suo mentore Youcef. I due pensano poi a un piano per poter portare la propria attività su un livello superiore nella città di Los Angeles.

Ecco il poster: