Emily Ratajkowski: il nuovo tatuaggio è una protesta contro Harvey Weinstein (FOTO)

Il nuovo tatuaggio di Emily Ratajkowski è una protesta contro Harvey Weinstein, naturalmente esibita sempre in modo super sexy, non a caso nel giorno della notizia del suo patteggiamento extra-giudiziario.

Al momento si tratta ancora di un'indiscrezione, data dal New York Times, ma pare che manchi solo la conferma: Harvey Weinstein avrebbe concluso un accordo con alcune delle accusatrici in sede civile, pur se dovrà ancora difendersi in sede penale. Ma la bella Emily Ratajkowski, femminista convinta, proprio non può sopportare un simile epilogo e, come molti altri, ha manifestato il proprio dissenso. L'ha fatto con i propri metodi e sfruttando un red carpet - quello del film Uncut Gems - e il suo corpo, con un tatuaggio molto vicino a quell'ascella di cui ultimamente si fa un gran parlare costituito da due semplici parole dal senso inequivocabile: "Fuck Harvey".

La modella e attrice ha spiegato in un post su Instagram il significato di quel gesto che ha raccolto oltre un milione di like nel giro di poche ore: "Oggi Weinstein e il suo ex studio hanno fatto un accordo da 25 milioni di dollari con le vittime. Weinstein, accusato di atti che vanno dalla molestia sessuale allo stupro, non dovrà ammettere azioni illegali o pagare di tasca propria".

Concludendo con due hashtag significativi: niente giustizia, niente pace.