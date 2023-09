Emily in Paris 4: svelato quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi

Online è stato svelato quando inizieranno in Francia le riprese della stagione 4 della serie Emily in Paris, con star Lily Collins.

Le riprese degli episodi di Emily in Paris 4 sembra inizieranno nella capitale francese a gennaio, mese scelto per evitare problemi legati ai divieti che saranno in vigore durante i Giochi Olimpici.

A Parigi, infatti, sarà vietato girare progetti cinematografici e televisivi nel periodo compreso da giugno a settembre, ma alcune aree saranno inutilizzabili già a partire da marzo.

Il ritorno di Emily

Lily Collins, durante il recente evento TUDUM, aveva anticipato che alcune scene della quarta stagione di Emily in Paris saranno realizzate a Roma.

A Parigi, invece, la produzione userà gli spazi degli Studios Monjoie. A causa dello sciopero degli sceneggiatori, tuttavia, il lavoro sugli script delle puntate non è ancora completato e bisognerà attendere per scoprire quali saranno le location definitive.

Nel cast di Emily in Paris, oltre alla protagonista Lily Collins, ci sono anche Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris) e Bruno Gouery (Doc Martin). Tra gli interpreti inoltre Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) e Arnaud Viard (Clara et Moi).