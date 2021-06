Emilio Fede, è morta la moglie Diana De Feo, giornalista ed ex senatrice

È morta oggi, 23 giugno 2021 Diana De Feo, moglie di Emilio Fede: la notizia è stata data dall'ex direttore del TG4 che stava per raggiungerla per festeggiare il suo compleanno. La donna era malata da tempo ed è deceduta a Napoli, dove risiedeva.

Diana De Feo era nata a Torino il 9 marzo del 1937, figlia di Italo De Feo, noto giornalista italiano. La donna aveva seguito le orme paterne e a 29 anni si era iscritta all'Albo dei giornalisti professionisti della regione Lazio. Arrivata alla RAI ha lavorato per circa 20 anni per l'Almanacco del giorno dopo, la celere rubrica del TG1, collaborando con Flora Favilla.

Nella redazione del telegiornale della rete ammiraglia RAI ha svolto anche il ruolo di inviata. È stata Senatrice della Repubblica nelle file di Forza Italia dal 2008 al 2013.

Diana De Feo ed Emilio Fede erano sposati dal 1965, dal loro matrimonio sono nate due figlie, Sveva e Simona. La giornalista era malata da tempo, come ha sottolineato Fede nel dare la notizia del decesso: "Ha lottato sino alla fine con un coraggio enorme, non mi aspettavo che mancasse adesso: stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli, per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno. Era la mia vita".

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ha rilasciato una nota di cordoglio dove si legge "la malattia ha portato via con sé una giornalista di lunga fama, amante dell'arte e della cultura, e una collega straordinaria, eletta senatrice del Pdl in Campania nel 2008. Sono vicino a Emilio e alle figlie Simona e Sveva. Un affettuoso e sentito abbraccio a loro e a tutti i suoi cari".

I funerali di Diana De Feo si svolgeranno giovedì 24 giugno a Napoli nella chiesa di San Gennaro al Vomero.