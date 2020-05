Emigratis 4 si farà? La risposta di Pio e Amedeo

Sono circa due anni che i fan di Pio e Amedeo sono in attesa di sapere se ci sarà una nuova stagione del loro programma preferito, oggi è arrivata la risposta: Emigratis 4 non si farà. Ospiti di Radio 105 i due comici hanno detto di aver abbandonato completamente il progetto, il loro status di genitori non gli permette di riprendere il programma itinerante, le loro vacanze a scrocco sono finite con l'ultimo episodio andato in onda nell'aprile del 2018.

Da stasera Italia Uno manda in onda in prima serate le repliche della terza stagione di Emigratis, oggi abbiamo saputo che quella andata in onda il 27 aprile del 2018 era anche l''ultima puntata della serie cult di Pio D'Antini e Amedeo Grieco. La conferma è arrivata dai microfoni di Radio 105 "Una nuova stagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali - hanno detto i due comici confermando la fine di Emigratis - Purtroppo Emigratis l'abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un'edizione di Emigratis da maturissimi".

In questi giorni avremo dovuto vedere il debutto del loro nuovo programma televisivo, Felicissima Sera doveva partire il 25 marzo su Canale 5, ma come tante altre trasmissioni è stata posticipata: "Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l'upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato". Brutte notizie per i fan del duo foggiano a cui non resta che consolarsi con le repliche di Emigratis in attesa che la situazione migliori e Canale 5 possa mandare in onda il nuovo programma.