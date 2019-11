Emanuele Filiberto di Savoia: "la Famiglia Reale torna in Italia", lo spot TV è virale

Emanuele Filiberto di Savoia semina il panico sui social con uno spot, in onda anche su Mediaset, e subito divenuto virale, in cui annuncia il ritorno dei reali in Italia: ecco di cosa si tratta.

Emanuele Filiberto di Savoia e il suo spot sul ritorno della famiglia reale in Italia hanno seminato il panico ieri sui social, soprattutto perchè a diffondere la pubblicità in questione sono state anche le reti Mediaset.

Di cosa si è trattato davvero? Anzitutto è lecito parlare subito di spot pubblicitario perchè entrambi i tweet recanti il ferale annuncio erano contraddistinti dall'hashtag #adv, necessario a norma di legge per segnalare contributi social pagati. Sbaragliati tutti quelli che avevano creduto a una discesa in politica della famiglia Savoia, pure giustificata dalle parole del primo tweet - "In momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile. Che porti fiducia e che sia da esempio. Di questo e altro voglio parlare al Paese. Stasera, ore 21 sulle reti Mediaset" -, ha cominciato a serpeggiare il dubbio che in fondo potesse trattarsi di un nuovo programma per una delle reti della famiglia Berlusconi.

In momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile. Che porti fiducia e che sia da esempio. Di questo e altro voglio parlare al Paese. Stasera, ore 21 sulle reti Mediaset. #emanuelefiliberto #irealistannotornando #adv pic.twitter.com/OahUPGLwlf — Emanuele Filiberto (@efsavoia) November 14, 2019

E se invece si trattasse di uno spot per Netflix? I presupposti in fondo sembravano esserci tutti: Emanuele Filiberto in abiti eleganti, in un salotto elegante che ricordava le atmosfere delle stanze reali inglesi ormai note per il pubblico di The Crown, l'arrivo imminente di The Crown 3 sulla piattaforma - a partire dal 17 novembre -, la partnership tra Mediaset e Netflix (da qui la scelta di mandare in onda lo spot su una rete che conosce già bene il volto di Emanuele Filiberto). A stridere c'erano solo un paio di dettagli: anzitutto le differenze storicamente documentate di atteggiamento delle due casate reali nei riguardi del rispettivo popolo. In secondo luogo perchè Netflix ci ha abituati a campagne di comunicazione geniali e inattese, ma che non hanno mai rasentato il cattivo gusto come in questo caso.

Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l’imminente ritorno della Famiglia Reale. #emanuelefiliberto #irealistannotornando #adv pic.twitter.com/O0J3U6IqsN — Emanuele Filiberto (@efsavoia) November 14, 2019

E invece ecco la verità, come svela Enrico Mentana via Facebook condividendo un articolo del suo Open.Online: Emanuele Filiberto di Savoia sta semplicemente facendo pubblicità alla linea d'abbigliamento di cui è testimonial, di proprietà dell'azienda cinese, con base in California, Global Intuition. Si chiama "House of Savoy" e molte foto della campagna pubblicitaria erano in effetti già apparse sui profili di Emanuele Filiberto - che nello spot parlava non a caso di "eleganze che meritiamo". Segni particolari? Il testimonial ma soprattutto il logo: lo stemma di casa Savoia.