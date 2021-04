Emanuela Fanelli nel prossimo film di Paolo Virzì: "Recitare per lui era una mia priorità"

La co-conduttrice di Una pezza di Lundini, Emanuela Fanelli farà parte del cast del prossimo film di Paolo Virzì, che si intitola Siccità, ed ha spiegato perché recitare per il regista toscano rappresentava una sua priorità. Nel corso della stessa intervista l'attrice ha anche parlato del fenomeno Lol - chi ride è fuori.

Questa settimana ha avuto inizio la seconda stagione di Una pezza di Lundini, l'esilarante show di Rai 2 che già dallo scorso anno ha donato ancora più popolarità alla figura di Emanuela Fanelli, co-conduttrice del programma. Proprio l'attrice romana ha approfittato di una nuova intervista rilasciata a Il Messaggero per parlare anche di Siccità, il nuovo film diretto da Paolo Virzì in cui lei stessa reciterà al fianco di Monica Bellucci, Valerio Mastandrea e Silvio Orlando.

Siccità: il regista Paolo Virzì sul set

Fanelli ha raccontato della sua recente presenza nella serata cover del Festival di Sanremo, a supporto de Lo Stato Sociale, dichiarando che tornare sul palco del Teatro Ariston "non rientra tra le mie priorità, come lo era invece recitare per Paolo Virzì". Siccità, questo il titolo del film di Virzì, racconterà la storia di un gruppo di persone in una città in cui non piove da tre anni. Emanuela Fanelli ha però ammesso l'impossibilità di parlare più di tanto del progetto: "Ho firmato clausole di segretezza tali che se parlo del film mi portano via i parenti di primo grado". L'attrice ha poi elogiato lo stile e le capacità narrative di Paolo Virzì, spiegando: "Mi piacciono le storie di Virzì e i suoi personaggi. Posso solo dire che ho avuto l'impressione di dare vita ad una persona vera, e che questo film sarà splendido".

Nel corso dell'intervista, Emanuela Fanelli ha anche ammesso di aver ricevuto la proposta di scrivere un libro, soprattutto per cavalcare l'onda del successo. "Ho detto di no. L'idea di scrivere qualcosa solo per approfittare del fatto che la gente potrebbe comprarselo mi sembra irrispettosa". Infine, ha anche commentato le voci di chi la vorrebbe nel cast della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori: "Ho visto il programma e mi ha fatto molto ridere, ma non so se lo farei. Il format è geniale e i comici fantastici. Ma lo posso fare anche a cena fra amici, senza bisogno della tv".