Elodie The Stadium Show su Canale 5: scaletta, ospiti e coreografie dello spettacolo di stasera 18 settembre

Dal palco innovativo ai ledwall immersivi, ecco tutte le anticipazioni e la scaletta del concerto di Elodie a San Siro, tra performance live e momenti esclusivi con grandi ospiti musicali.

Stasera, giovedì 18 settembre, Canale 5 trasmetterà in esclusiva Elodie The Stadium Show, il concerto-evento della cantante che lo scorso giugno ha infiammato lo stadio San Siro di Milano. Un live spettacolare, pensato come esperienza visiva e musicale dal respiro internazionale, che celebra lo stile unico e la forte presenza scenica di Elodie.

Coreografie, palco e scenografie: lo spettacolo immersivo di San Siro

Lo spettacolo si sviluppa in quattro atti distinti - Audace, Galattica, Erotica e Magnetica - offrendo uno sguardo completo sulle molteplici sfaccettature dell'artista, tra momenti di intensa introspezione e sequenze spettacolari di grande impatto visivo. A impreziosire ulteriormente la serata, la presenza di straordinari ospiti musicali come Gianna Nannini, Gaia e Achille Lauro, che si uniranno a Elodie sul palco per performance live destinate a rimanere nella memoria.

Il concerto vede sul palco una band dal vivo e un corpo di ballo, protagonisti di coreografie suggestive che aumentano l'energia dello show. Il palco stesso, innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall, con una 'stanza' centrale che amplifica l'effetto scenico, oltre a vasche d'acqua e pedane mobili, per un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Elodie durante The Stadium Show

Tra musica, danza e scenografie spettacolari, Elodie porta avanti anche un forte messaggio di inclusione e libertà, celebrando la diversità con le sue performance. L'evento, promette di essere uno dei momenti musicali più emozionanti della stagione televisiva.

La scaletta del concerto di Elodie a San Siro 2025 su Canale 5

Dopo un'estate trionfale in cui Elodie è stata la prima donna a esibirsi al Diego Armando Maradona di Napoli, portando la sua energia e il suo carisma negli stadi italiani, lo show continua a stupire con una scaletta ricca e coinvolgente. Tra i brani più iconici e le collaborazioni live con grandi ospiti, il pubblico viene accompagnato in un viaggio musicale che alterna momenti esplosivi a istanti più intimi, rivelando tutte le sfaccettature dell'artista.

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up / Feel Love

La coda del diavolo

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

(con Achille Lauro) Rolls Royce (con Achille Lauro)

(con Achille Lauro) America (con Gianna Nannini)

(con Gianna Nannini) Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d'amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Hold On / Pazza musica / Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

(con Gaia) Margarita

Bagno a mezzanotte

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo di Elodie - The Stadium Show