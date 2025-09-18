Elodie The Stadium Show su Canale 5: scaletta, ospiti e coreografie dello spettacolo di stasera 18 settembre

Dal palco innovativo ai ledwall immersivi, ecco tutte le anticipazioni e la scaletta del concerto di Elodie a San Siro, tra performance live e momenti esclusivi con grandi ospiti musicali.

Elodie in concerto
NOTIZIA di 18/09/2025

Stasera, giovedì 18 settembre, Canale 5 trasmetterà in esclusiva Elodie The Stadium Show, il concerto-evento della cantante che lo scorso giugno ha infiammato lo stadio San Siro di Milano. Un live spettacolare, pensato come esperienza visiva e musicale dal respiro internazionale, che celebra lo stile unico e la forte presenza scenica di Elodie.

Coreografie, palco e scenografie: lo spettacolo immersivo di San Siro

Lo spettacolo si sviluppa in quattro atti distinti - Audace, Galattica, Erotica e Magnetica - offrendo uno sguardo completo sulle molteplici sfaccettature dell'artista, tra momenti di intensa introspezione e sequenze spettacolari di grande impatto visivo. A impreziosire ulteriormente la serata, la presenza di straordinari ospiti musicali come Gianna Nannini, Gaia e Achille Lauro, che si uniranno a Elodie sul palco per performance live destinate a rimanere nella memoria.

Il concerto vede sul palco una band dal vivo e un corpo di ballo, protagonisti di coreografie suggestive che aumentano l'energia dello show. Il palco stesso, innovativo e imponente, è dominato da tre grandi ledwall, con una 'stanza' centrale che amplifica l'effetto scenico, oltre a vasche d'acqua e pedane mobili, per un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Elodie 2
Elodie durante The Stadium Show

Tra musica, danza e scenografie spettacolari, Elodie porta avanti anche un forte messaggio di inclusione e libertà, celebrando la diversità con le sue performance. L'evento, promette di essere uno dei momenti musicali più emozionanti della stagione televisiva.

La scaletta del concerto di Elodie a San Siro 2025 su Canale 5

Dopo un'estate trionfale in cui Elodie è stata la prima donna a esibirsi al Diego Armando Maradona di Napoli, portando la sua energia e il suo carisma negli stadi italiani, lo show continua a stupire con una scaletta ricca e coinvolgente. Tra i brani più iconici e le collaborazioni live con grandi ospiti, il pubblico viene accompagnato in un viaggio musicale che alterna momenti esplosivi a istanti più intimi, rivelando tutte le sfaccettature dell'artista.

  • Tribale
  • Black Nirvana
  • Guaranà / Hung Up / Feel Love
  • La coda del diavolo
  • Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
  • Mi ami mi odi
  • Cuore nero / Anche stasera
  • Ok respira
  • Folle città (con Achille Lauro)
  • Rolls Royce (con Achille Lauro)
  • America (con Gianna Nannini)
  • Andromeda
  • Vertigine
  • Niente canzoni d'amore
  • Feeling
  • Pensare male
  • Purple in the Sky
  • Nina Kraviz Set
  • Pop Porno
  • Red Light
  • Ascendente
  • Elle
  • Strobo
  • Euphoria
  • Lontano da qui
  • A fari spenti
  • Tutta colpa mia
  • Due
  • Dimenticarsi alle 7
  • Hold On / Pazza musica / Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
  • Margarita
  • Bagno a mezzanotte

