Elodie Show 2023 stasera su 8 e su Sky Uno: il dietro le quinte del concerto al Forum di Assago

Stasera su TV 8 in chiaro e su Sky Uno e in streaming su Now va in onda Elodie Show 2023, il racconto del concerto al Forum di Assago

Stasera 10 novembre, alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su Sky Arte e in streaming su NOW e alle 21.30 in chiaro su TV8, va in onda Elodie Show 2023. Lo speciale si concentra sul live show sold out al Mediolanum Forum di Assago della cantante, un evento che ha contribuito a consolidare la sua posizione di artista rivoluzionaria nel panorama italiano.

Dietro le Quinte del Successo di Elodie

Il lungo speciale del programma offre un'immersione completa dietro le quinte dello spettacolo tenutosi al Mediolanum Forum lo scorso maggio. Il racconto svela i dettagli della preparazione intensa e delle performance che hanno affascinato il pubblico e la critica, proiettando Elodie nell'Olimpo del pop italiano.

Performance e Applausi del Pubblico

Oltre agli sguardi dietro le quinte, il programma presenta alcune delle performance più applaudite e ballate dal pubblico durante la serata. Un'opportunità per rivivere i momenti salienti di brani come Andromeda, Bagno a mezzanotte, Due, e Margarita.

Elodie è un'artista a 360 gradi, qui in una scena del film Ti Mangio il cuore

Chiacchierata Esclusiva con Elodie

Il racconto non si limita alle performance, ma include anche una chiacchierata esclusiva con Elodie stessa. L'artista racconta in prima persona il processo di preparazione e la realizzazione di uno dei suoi sogni, offrendo uno sguardo intimo e personale sul dietro le quinte dell'evento.

Prossimo Tour e Speciale sull'Esordio a Milano

Elodie Show 2023 arriva poco prima dell'inizio del primo tour nei palazzetti, con molte date già sold out. Il tour partirà da Napoli il 17 novembre e si concluderà a Milano il 9 dicembre, proprio al Mediolanum Forum di Assago.

Lo speciale si focalizzerà sull'esordio di Elodie su questo palco, promettendo una serata memorabile con esibizioni di brani iconici e la partecipazione di ospiti speciali come Elisa, Big Mama, Rkomi, Paola, e Chiara.