Elodie contro la Lega per l'ostruzionismo alla legge contro l'omofobia: "Siete indegni"

Elodie ha accusato sui social la Lega di Matteo Salvini di omotransfobia per l'ostruzionismo in parlamento contro la legge Zan.

È scontro tra Elodie e la Lega sulla legge Zan: la cantante ha accusato il partito di Matteo Salvini di omotransfobia per l'ostruzionismo al Senato finalizzato ad evitare l'approvazione definitiva della legge.

Il centrodestra continua il suo ostruzionismo contro la legge Zan che non è stata calendarizzata in commissione Giustizia. La notizia ha fatto arrabbiare tutti quelli che si battono per la ratifica di una legge che prevede di introdurre il reato di omotransfobia per chi discrimina, minaccia e aggredisce gay e trans. L'esultanza di alcuni esponenti della Lega è stata stigmatizzata da Elodie che non ha esitato a sottolineare il suo disappunto sui social.

La cantante, che abbiamo visto recentemente sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello, nelle sue Instagram stories ha scritto post molto duri contro la Lega "pronta a fermare la Legge contro l'omofobia", scrive sul social network, aggiungendo "Questa gente non dovrebbe essere in parlamento, questa gente è omotransfobica". Il partito di Salvini non ha replicato alle accuse dell'artista romana.

Per queste sue posizioni Elodie è stata attaccata dagli haters sui social, alcuni giorni fa è stato pubblicato il video del suo provino a X Factor, nella caption Elodie veniva 'accusata' di essere una trans. Anche questa volta la cantante non si è tirata indietro e ha risposto "Sono finita su un post del provino per X Factor di quando avevo 18 anni. Ho letto un po' di commenti senza senso. Tipo 'Una piccola trans': e che è, un'offesa? Qual è il problema? Non capisco"