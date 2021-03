Elizabeth Lail star della commedia Mack and Rita accanto a Diane Keaton

L'attrice Elizabeth Lail sarà la star della commedia romantica Mack and Rita che potrà contare sulla presenza di Diane Keaton nel proprio cast.

Il progetto, prodotto da Alex Sacks, viene descritto come una nuova versione di Big.

A dirigere Mack and Rita sarà Katie Aselton Duplass e il film racconterà la storia di Mackenzie Martin, il ruolo affidato a Elizabeth Lail, stanca della sua vita da trentenne. La giovane, fin da quando era una ragazzina, ha sempre sognato di essere come la sua nonna, che l'ha cresciuta. La donna è sempre stata a proprio agio, non ha mai avuto problemi a dire di no e non si è mai preoccupata di quello che gli altri pensavano di lei. Mack, inoltre, ha sempre amato rimanere a casa da sola e andando a dormire alle otto di sera.

Mack, durante un addio al nubilato a Palm Springs organizzato per la sua migliore amica, si ritrova misteriosamente trasformata in una settantenne, facendosi chiamare zia Rita. Mack scopre quindi la realtà della vita degli anziani e che essere a proprio agio non è una cosa scontata a settanta anni o a qualsiasi altra età perché sapersi accettare è un processo che bisogna compiere dentro di sé.

Il personaggio di Rita sarà interpretato da Diane Keaton, mentre Taylour Paige ha il ruolo di Carla, la migliore amica della protagonista.