Elizabeth Holmes: arriva la condanna di 11 anni per la frode con Theranos

Elizabeth Holmes è stata condannata a 11 anni di carcere (11.25, per la precisione) per la truffa legata alla startup medica Theranos, di cui era fondatrice ed ex amministratrice delegata, a riportarlo è Variety.

In base a quanto riportato dal sito dopo la condanna Elizabeth Holmes dovrà farsi anche tre anni di libertà vigilata. La sentenza è arrivata questo venerdì dopo un'udienza durata oltre quattro ore. La NBC, avendo seguito il processo direttamente, ha riportato alcune dichiarazioni dell'imputata in sede di processo: "Sono di fronte a voi assumendomi la responsabilità di Theranos. Era il lavoro della mia vita. Sono devastata dai miei fallimenti. Ho provato un profondo dolore per quello che le persone hanno passato, perché le ho deluse. Per gli investitori, i pazienti, mi dispiace. Mi pento di tutto con ogni cellula del mio corpo".

"Questo caso è preoccupante su così tanti livelli. Che cosa è andato storto? La situazione è triste perché la signora Holmes è brillante. Il fallimento è normale. Ma il fallimento per frode non va bene. Sappiamo dai testi sul signor [Sunny] Balwani che c'era una cospirazione", ha detto invece il giudice Davila, nominando Balwani, l'ex fidanzato, presidente e chief operating officer di Theranos.

Tutta la storia dietro allo scandalo di Elizabeth Holmes ha generato tanto scalpore da insinuarsi voracemente nella dimensione dell'intrattenimento contemporaneo americano, ispirando una serie tv, podcast, libri e molto altro.