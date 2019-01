Elizabeth Banks sarà la regista del film The Grace Year

Elizabeth Banks sarà la regista del film tratto dal romanzo The Grace Year, scritto da Kim Liggett, che verrà prodotto da Universal Pictures.

La star sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Max Handelman, tramite la loro Brownstone Productions, in collaborazione con New Leaf Literary & Media.

Al centro della trama di The Grace Year ci sono i rapporti complessi, e alle volte contorti, tra ragazze, parlando delle donne che diventeranno e delle difficili decisioni che devono prendere negli anni che trascorrono dall'adolescenza all'età adulta.

I diritti del libro, che verrà pubblicato da Wednesday Books in autunno, sono già stati venduti in Francia, Germania, Italia, Spagna, Russia e Ungheria.

Banks è attualmente al lavoro sul remake di Charlie's Angels e prossimamente si occuperà della commedia Science Fair, Paper Bag Princess e del film tratto dal romanzo Red Queen.

La casa di produzione avrà poi tra i suoi prossimi progetti Queen for a Day e White Girl Problems, con protagonista Danielle Macdonald. Per il piccolo schermo, invece, si occuperanno di Shrill, il cui debutto è previsto per il 15 marzo su Hulu.