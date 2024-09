Elijah Wood elogia il regista di Longlegs: "È un maestro nell'arte di creare atmosfere straordinarie"

In un'intervista rilasciata a Collider, Elijah Wood ha speso parole di elogio nei confronti del regista di Longlegs Oz Perkins, per il quale ha recitato nel film The Monkey al fianco di Theo James. Perkins è reduce proprio dalla lavorazione dei due film, tra il più attesi tra il 2024 e il 2025.

Molto amico di Perkins, Elijah Wood è estremamente felice per il successo che sta ottenendo Perkins, un riconoscimento per il talento del regista, in passato poco attivo dietro la macchina da presa, dopo gli inizi come attore.

Atmosfere

"Sono soltanto entusiasta, Oz ha lavorato in silenzio, realizzando film di genere per anni, e mi sono sempre chiesto quando sarebbe arrivato il suo momento" ha spiegato l'attore "È semplicemente entusiasmante che sia finalmente arrivato, se lo merita".

Maika Monroe in una sequenza di Longlegs di Oz Perkins

Elijah Wood sottolinea un dettaglio del talento di Perkins:"È un maestro straordinario dell'atmosfera, un regista incredibile e un grande autore. È un momento emozionante". La star della trilogia di Peter Jackson apparirà nel prossimo adattamento del racconto breve di Stephen King, The Monkey, del 1980.

Si tratta della prima collaborazione professionale tra i due amici:"Innanzitutto è estremamente generoso e gentile, è la prima volta che lavoro con lui, perché lo conoscevo già da un po' personalmente prima che mi chiedesse di partecipare, ho una minuscola parte in quel film".

L'attore descrive Oz Perkins come una persona "davvero dolce ed è un ottimo collaboratore. Lascia che tutti facciano il proprio lavoro. È molto sicuro di sé sul set ma allo stesso tempo è molto rilassato. L'ambiente era così caldo e accogliente, e la sua troupe è davvero adorabile, quindi sono rimasto molto colpito da questo. Sa scegliere le persone giuste e si fida dei suoi collaboratori".

Infine, due parole su The Monkey di Oz Perkins:"È diverso da tutto ciò che ho fatto finora, è una commedia davvero splatter, e non è conosciuto per questo. Ha scritto qualcosa di davvero divertente"