Elezioni USA 2020, il logo di Pornhub appare in TV: gaffe o video fake?

Il logo di Pornhub sarebbe comparso in diretta TV sulla CNN durante la lunga maratona per le elezioni USA 2020, ma c'è chi parla già di video fake.

Sembra che il prezzemolino Pornhub abbia avuto un ruolo anche nelle elezioni USA 2020 per pochi secondi, quanti sono bastati in diretta TV al giornalista della CNN per far sparire il logo del sito per adulti dal monitor su cui campeggiava la cartina blu e rossa degli Stati Uniti.

Come si vede nel video, che è stato condiviso da migliaia di utenti via social, il giornalista della CNN John King, durante la lunghissima diretta che sta accompagnando gli spettatori alla nomina del nuovo presidente, parlando con il collega Wolf Blitzer, torna immediatamente al monitor per far sparire il logo di Pornhub, accompagnando il gesto con una plateale occhiataccia fuori campo rivolta ai colpevoli.

Perchè, però, è d'obbligo premettere un "sembra"? Perchè, come molti altri utenti fanno notare, quella che è stata salutata come una clamorosa gaffe da parte di qualche dipendente della CNN bisognoso di svago potrebbe invece essere un fake.

Tra chi urla addirittura al complotto e chi ritiene impossibile una simile svista da parte della CNN, c'è chi si è preso la briga di analizzare minuziosamente i pochi secondi incriminati, concludendo che si tratta sicuramente di un falso diffuso in rete da qualche buontempone che, però, avrebbe dovuto editare meglio la clip per far cascare davvero tutti nel tranello.

Il clima di incertezza, accuse e finti complotti negli Stati Uniti pare, insomma, stia davvero contagiando ogni settore della vita, pubblica e, come nel caso di Pornhub, anche un po' più privata. A questo punto non possiamo che attendere la replica e il countercheck della CNN.