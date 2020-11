Elezioni USA 2020: Bernie Sanders aveva previsto l'incertezza e la reazione di Donald Trump (VIDEO)

Bernie Sanders aveva previsto alla perfezione cosa sarebbe accaduto durante le elezioni presidenziali americane in occasione una partecipazione al talk show condotto da Jimmy Fallon.

Il senatore aveva persino anticipato che Donald Trump avrebbe dichiarato, senza fondamento, di aver vinto le elezioni.

In un video si può ora rivedere Bernie Sanders che dichiara: "Ogni voto deve essere contato. Sospetto che in stati come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e altri, si riceverà un'enorme quantità di voti via posta. A differenza di stati come Florida e Vermont, non potranno scrutinare i voti fino all'Election Day o fino alla chiusura dei seggi. Quindi significa che ci saranno degli stati che dovranno fare i conti con milioni di voti via posta".

Il senatore aveva inoltre dichiarato: "Potrebbe inoltre accadere che alle 10 di sera della notte delle elezioni, Trump starà vincendo in Michigan, in Pennsylvania, in Wisconsin e andrà in televisione per dire 'Grazie americani per avermi rieletto, è tutto finito, buona giornata'. Ma poi il giorno successivo e quello dopo ancora, tutti questi voti via posta inizieranno a essere contati e si scoprirà che Biden ha vinto in quegli stati e a quel punto Trump dirà 'Ecco? Vi ho detto che c'erano delle frodi. Vi avevo detto che i voti via posta sono truccati. Quindi ora non ce ne andremo'".

Sanders aveva quindi le idee chiare già da tempo e quello che aveva detto si è trasformato in realtà, con il risultato delle elezioni presidenziali americane ancora in sospeso, in attesa di conteggiare tutti i voti validi.