Elettra Lamborghini: il patrimonio, i guadagni e la vita privata della star

Elettra Lamborghini è una cantante e una giovane ereditiera, oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo: la star della musica, specializzata nei classici tormentoni estivi, è anche seguitissima sui social. Scopriamo insieme a quanto ammonta il suo patrimonio ed alcuni particolari della sua vita privata.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna, come tradisce il suo accento emiliano. La cantante è la nipote di Ferruccio Lamborghini, che il 7 maggio 1963 ha fondato l'omonima casa automobilistica e che nel 1969 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro nel settore dell'industria. Elettra è figlia di Luisa Peterlongo e dell'imprenditore Tonino Lamborghini, il suo secondo nome è Miura, come uno dei prodotti automobilistici più venduti della casa automobilistica di famiglia.

La carriera televisiva di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini a 20 anni posa per Playboy, nel 2016 partecipa al programma Super Shore e subito dopo al docu-reality Riccanza in onda su di MTV. Nel 2017 entra nella versione spagnola del Grande Fratello Vip e poco dopo vola in Inghilterra per prendere parte al Geordie Shore, un reality prodotto ancora una volta da MTV. Nel 2019 è scelta come vocal coach di The Voice of Italy. Nel 2021 è una dei tre opinionisti, accanto a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi

La carriera musicale di Elettra Lamborghini

Nel febbraio 2018 pubblica il suo primo singolo dal titolo 'Pem Pem', vincitore di due dischi di platino. Lo stesso anno, a settembre pubblica il suo secondo singolo, intitolato Mala. Nel 2019 firma un contratto per la Universal Music Group con cui pubblica l'album Twerking Queen. A giugno del 2021 esce il singolo Pistolero, primo estratto dell'EP Twerking Beach.

Il patrimonio di Elettra Lamborghini

Tonino Lamborghini, padre di Elettra, è il fondatore dell'azienda "Tonino Lamborghini Style and Accessories", l'attività del padre di Elettra comprende, come si legge nel sito, "orologi, occhiali, cellulari, profumi, complementi d'arredo, abbigliamento, accessori sportivi, golf e utility cart, beverage, hotel a 5 stelle, ristoranti e progetti real estate a marchio". Il patrimonio di Elettra Lamborghini è difficilmente quantificabile, forse la risposta esatta non la conosce neanche la regina del twerk. Secondo il portale L'Eco della Lombardia: "sembra che Elettra abbia un patrimonio stimato intorno ai 10 milioni di euro. Se si aggiunge il suo ruolo di ereditiera, il conto sale di parecchio".

Intervistata da La Verità Elettra ha dichiarato "Che rapporto ho col denaro? È una bella domanda alla quale non so rispondere. Credo di aver perso il senso del denaro. Per me il lusso è la normalità, ci sono nata dentro. Fatico a dare un valore a ciò che acquisto, non guardo neanche il prezzo sul cartellino: se mi piace una cosa, la compro".

Vita privata di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha un fratello, Ferruccio Jr. e quattro sorelle Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia. Possiede un maneggio dove ci sono 5 cavalli e numerosissimi cani. Il 26 settembre del 2020 si è sposata con il noto disc jockey e produttore discografico olandese Afrojack, la cerimonia è stata organizzata dal wedding planner Enzo Miccio e si è svolta presso Villa del Balbiano sul Lago di Como. Tra gli invitati mancava la sorella Ginevra, le due non sono in buoni rapporti.