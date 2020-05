Elettra Lamborghini nuda nelle foto sul web, ma lei esplode: "Porci schifosi"

Elettra Lamborghini nuda su Internet ma le foto sono fake. La cantante ha denunciato sui social che le immagini che stanno girando sul web sono state rubate dal suo profilo e sono photoshoppate. L'ereditiera ha ricordato il caso di Tiziana Cantone che si suicidò dopo che il suo ex ragazzo aveva inoltrato in alcune chat un loro video intimo.

Tanta stima per @ElettraLambo che a modo suo sta cercando di sensibilizzare i suoi follower su un argomento così importante. Ciò le fa veramente onore e spero serva ad aiutare le ragazze o i ragazzi in questa situazione e ad evitare queste tragedie. #ElettraLamborghini pic.twitter.com/PfV5J728bo — 𝑷𝒐𝒍𝒍𝒆𝒈𝒆. (@YbluntMa) May 26, 2020

Come Diletta Leotta e Wanda Nara anche Elettra Lamborghini è vittima di internet, in particolare di alcuni gruppi di Telegram dove stanno girando alcune sue foto senza veli. La cantante ha precisato che si tratta di scatti rubati dal suo profilo o addirittura di fake. "Le foto che vedete in giro di me nuda sono fake. Sono mie foto in bikini (le trovate sui miei social tranquillamente) e vengono PHOTOSHOPPATE. Sono Fake - ha scritto Elettra - queste pagine vogliono solo follower e like. Vi promettono di mandarmi foto ma è roba finta. Sono come virus quindi state alla larga e soprattutto non ci credete. Ci sono ragazzine che si sono suicidate per questo".

"Avere tanti follower non serve a niente se non puoi essere d'aiuto. Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo per le nuove generazioni - ha scritto la Lamborghini che ha presentato denuncia alla polizia postale - State molto attenti perché su queste cose c'è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci e non credete a certe cazzate, non alimentate sti porci schifosi anche perché poi la figura dei segaioli che vogliono le foto nude la fate voi. Ergo, i segaioli siete voi".

Ritornando alla musica oggi è uscito Hola Kitty, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini disponibile su tutte le piattaforme digitali.