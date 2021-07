Elenoire Ferruzzi: la prima foto dopo il Covid su Instagram: "Ho perso 30 kg"

Elenoire Ferruzzi si mostra nella prima foto dopo il Covid, condivisa pochi minuti fa su Instagram. La showgirl transessuale, che a marzo aveva contratto il virus, è dimagrita di 30 kg, come ha spiegato nel post che la mostra a figura intera. Ferruzzi ha ringraziato ancora una volta i medici e lo staff dell'Ospedale Sacco che l'hanno curata quando era in condizioni gravissime, e ha detto che oggi ha "voglia di innamorarsi".

"Questa è la mia prima foto post Covid, dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte" - ha scritto Elenoire Ferruzzi, che nella foto indossa un abito lungo che non nasconde la sua magrezza - "Oggi con 30 kg meno sento l'anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento... ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo. Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita i medici e gli infermieri del reparto rianimazione e di pneumologia dell'Ospedale sacco di Milano. Grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione."

Una trasformazione fisica impressionante, quella di Elenoire, che prima di ammalarsi aveva una fisicità robusta e imponente di cui andava fiera. Elenoire Ferruzzi era stata ricoverata a marzo per Covid e le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente, tanto che la showgirl aveva scritto un ultimo post su Instagram prima di ritrovarsi in condizioni disperate. Dopo tre mesi in ospedale, il suo lento miglioramento e la guarigione possono essere considerati un miracolo.

Dopo essersi ripresa, Elenoire Ferruzzi aveva condiviso un video in cui parlava (a fatica) sotto un lenzuolo per ringraziare tutti i fan e poi un primo piano in cui appariva segnata e dimagrita. Questa è la prima foto intera dopo il ritorno a casa e le polemiche che hanno accompagnato il suo ricovero e la richiesta di partecipare ad una raccolta di denaro per ristabilirsi economicamente. Molti infatti hanno contestato ad Elenoire il fatto che prima di contrarre il Covid-19, si era dimostrata apertamente scettica sia sul virus che sulle misure restrittive adottate per limitare i contagi.