Eleanor Oliphant sta benissimo: Harry Bradbeer regista del film

Sarà Harry Bradbeer (Fleabag) il regista di Eleanor Oliphant sta benissimo, film tratto dal bestseller scritto da Gail Honeyman.

Il progetto verrà prodotto dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, in collaborazione con Emily Ferenbach.

Il romanzo Eleanor Oliphant sta benissimo racconta la storia di una donna che conduce un'esistenza solitaria e si rende progressivamente conto che l'unico modo per sopravvivere è aprire il proprio cuore al prossimo. Il libro è stato pubblicato nel giugno 2017 e ha venduto oltre 2.5 milioni di copie.

Harry Bradbeer ha ottenuto un Emmy per il suo lavoro dietro la macchina da presa di Fleabag e ha diretto anche alcuni episodi di show come Killing Eve, Messiah, This Life e Outlaws. Recentemente il filmmaker è stato inoltre il regista di Enola Holmes e del sequel, attualmente in fase di post-produzione.

La sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà firmata da Georgia Pritchett che si è occupata recentemente della comedy The Shrink Next Door con star Will Ferrell e Paul Rudd. In precedenza ha fatto parte del team di show come Succession, Veep e Avenue 5.