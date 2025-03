Eiza González favorita per il ruolo di Evelyn Hugo? Il sostegno di Natalie Portman

Durante la promozione del suo ultimo film, in un'intervista con E! News, Eiza González ha parlato dell'entusiasmo dei fan e di una sua collega molto speciale riguardo alla possibilità di vederla nei panni di Evelyn Hugo nell'atteso adattamento cinematografico del romanzo di Taylor Jenkins Reid.

Eiza González e il supporto di Natalie Portman

"Amo l'autrice", ha dichiarato González, rivelando di aver avuto un rapporto epistolare online con Reid prima ancora di Evelyn Hugo. "Ci seguivamo a vicenda sui social e lei mi inviava in anteprima tutti i suoi nuovi libri, cosa che ho sempre apprezzato. Taylor è incredibilmente talentuosa".

Ambulance: Eiza Gonzàlez durante una scena del film

L'attrice ha espresso grande ammirazione per il romanzo, definendolo "straordinario" e sottolineando quanto sia stato "un grande onore" sapere che i fan la considerano perfetta per il ruolo.

Durante le riprese di The Fountain of Youth, anche Natalie Portman le ha espresso il suo sostegno per questa interpretazione, dicendole: "Non riesco a immaginare nessun'altra attrice migliore per interpretare Evelyn Hugo".

"Ho pensato: 'Natalie Portman mi sta dicendo questo'", ha raccontato González. "Non so se avrò mai l'opportunità di ottenere il ruolo, ma sarebbe davvero un onore. In realtà, non so nemmeno quali siano gli sviluppi attuali del progetto. Amo il libro e tutto ciò che Taylor Jenkins Reid ha scritto, trovo il suo lavoro straordinario".

Godzilla Vs Kong: Eiza Gonzalez in un primo piano

L'attrice ha anche elogiato l'adattamento della miniserie Daisy Jones & The Six, tratta da un altro romanzo di Reid e con Riley Keough nel ruolo principale, affermando che i creatori hanno fatto "un lavoro incredibile".

I sette mariti di Evelyn Hugo segue la storia di un'iconica star di Hollywood che, ormai in età avanzata, decide di rilasciare un'ultima intervista alla giovane giornalista Monique Grant.

Il mese scorso, Deadline ha riportato che l'adattamento cinematografico per Netflix sarà diretto da Maggie Betts, che firmerà anche la sceneggiatura insieme a Liz Tigelaar. La produzione sarà curata da Liza Chasin per 3Dot Productions e Brad Mendelsohn per Circle Management + Production.