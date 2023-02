Eintracht Francoforte-Napoli: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Eintracht Francoforte-Napoli: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per ottavi di finale della Champions League 2022/2023 che si gioca stasera

Eintracht Francoforte-Napoli è la partita in programma stasera alle 21:00 valida per la UEFA Champions League 2022/2023. Oggi iniziano gli ottavi di finale, le squadre si scontrano in un doppio match, di andata e ritorno, la vincitrice accederà al turno successivo. La squadra di Luciano Spalletti vola in Germania per affrontare gli uomini allenati da Oliver Glasner.

Eintracht Francoforte-Napoli

Eintracht Francoforte-Napoli sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5, come ha annunciato l'emittente nello spot disponibile su Mediaset Infinity. L'incontro sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213).

Eintracht Francoforte-Napoli in streaming

Il match Eintracht Francoforte-Napoli si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Telecronisti

Su Sky i telecronisti di Eintracht Francoforte-Napoli saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Per Mediaset la telecronaca affidata è a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.

PROBABILI FORMAZIONI

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.