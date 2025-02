Einstein: arriva (gratis) in streaming su Mediaset Infinity la serie Tv sul nipote del fisico Premio Nobel

Dopo il passaggio su Infinity+ lo scorso autunno, Einstein, la serie tv tedesca con Tom Beck che interpreta il pronipote dello scienziato Premio Nobel, arriva per la prima volta anche, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Quando? Il prossimo 24 febbraio 2025.

Andata in onda per tre stagioni, dal 2017 al 2019, la serie sarà disponibile per il momeno solo con i primi 10 episodi, che verranno rilasciati sulla piattaforma di Mediaset, in esclusiva, contemporaneamente.

Per conoscere ancora meglio Felix Winterberg, lo stesso giorno su Mediaset Infinity sarà disponibile, gratis e in esclusiva, anche Einstein - Il Film, prequel della serie sempre con Tom Beck nei panni del giovane pronipote del grande Fisico.

La trama di Einstein

La serie segue le vicende di Felix Winterberg (interpretato da Tom Beck), brillante pronipote di Albert Einstein e a sua volta genio della Fisica, che lotta contro il Morbo di Huntington, una grave malattia ereditaria, che lo costringe a vivere con la consapevolezza di avere solo pochi anni di vita. Per continuare a spingersi oltre i limiti della Scienza e mantenere la mente sempre attiva, Felix fa uso di anfetamine. Viene però scoperto a rubare nello studio del suo medico, e per questo arrestato.

Per evitare una condanna per abuso di stupefacenti, Felix è così costretto a collaborare con la polizia. Loro chiuderanno un occhio sulla sua condotta poco pulita, lui però dovrà mettere tutto il suo intelletto al servizio della legge per risolvere dei complicatissimi casi.

Una collaborazione che lo porterà a confrontarsi con la sua stessa esistenza e con una serie di misteriosi omicidi da svelare con l'aiuto delle sue conoscenze scientifiche.

In arrivo un adattamento americano di Einstein

La serie tedesca era piaciuta così tanto agli americani che, già nel 2018, la NBC aveva cominciato a lavorare all'adattamento. Opzione poi fallita, ma due anni più tardi si era fatta avanti la CBS. Il team di produzione scelto non era stato in grado di consegnare un prodotto all'altezza, ma la stessa emittente ha poi annunciato, nel 2024, di essere finalmente al lavoro per un adattamento a stelle e strisce. Che avrà come protagonista l'ex star di Criminal Minds, Matthew Gray Gubler.