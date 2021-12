EFA 2021: la cerimonia di premiazione in diretta streaming oggi su MioCinema

Sarà trasmessa oggi in diretta streaming su MioCinema la cerimonia di premiazione degli EFA 2021, gli European Film Awards, premi attribuiti dalla European Film Academy, che da anni promuove e premia la cultura e l'industria cinematografica europea.

In questo sabato 11 dicembre alle 19:00 sarà possibile seguire la cerimonia - che si svolgerà a Berlino in presenza dei soli nominati - che sarà trasmessa in diretta streaming su MioCinema.

Quest'anno per l'Italia concorre con tre nomination l'ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, in questi giorni nelle sale italiane e disponibile anche su Netflix a partire dal prossimo 15 dicembre.

"Come presidentessa dei premi David di Donatello sono molto felice di poter celebrare, grazie alla prestigiosa collaborazione con MioCinema e con EFA, la forte identità artistica e l'eccellenza degli autori, dei protagonisti e del cinema europeo" ha commentato Piera Detassis.

Per celebrare l'evento, dallo scorso 1° dicembre MioCinema ospita una rassegna di titoli che concorrono quest'anno agli EFA o che sono stati premiati nelle edizioni precedenti. Ecco i titoli della rassegna: