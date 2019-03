Scandalo Volkswagen, Edward Berger regista del film prodotto da DiCaprio

Sarà Edward Berger a occuparsi del nuovo film prodotto da Leonardo DiCaprio dedicato allo scandalo Volkswagen. che ha coinvolto la casa automobilistica nel 2015.

Edward Berger, già autore della serie Patrick Melrose, porterà sul grande schermo la sceneggiatura scritta da Charles Randolph in cui si seguono gli eventi avvenuti nel 2015, quando l'amministratore delegato di Volkswagen Group, Martin Winterkorn, ha dovuto dimettersi dopo la fuga di notizie che sosteneva fosse a conoscenza dell'utilizzo di un software illegale nelle auto Clean Diesel che riusciva a nascondere i dati reali legati alle emissioni dei veicoli, facendoli quindi risultare falsamente "puliti". Lo scandalo ha avuto dei danni economici molto rilevanti, arrivando a far perdere alla società circa 30 miliardi di dollari.

DiCaprio e Jennifer Davisson produrranno il film con la loro Appian Way e hanno collaborato con la Paramount per ottenere i diritti del libro Faster Higher Farther: The Inside Story of the Volkswagen Scandal. Per ora non è stato rivelato quando inizieranno le riprese del progetto, particolarmente vicino alle tematiche ambientali a cui DiCaprio è particolarmente interessato.