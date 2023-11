Edith Piaf: Warner Music ricreerà voce e volto dell'artista con l'IA per un biopic

A più di 60 anni dalla sua morte, la leggendaria cantante francese Edith Piaf rivivrà in un nuovo biopic che utilizzerà l'intelligenza artificiale per ricreare la sua voce e la sua immagine.

Warner Music Group ha annunciato di aver stretto una partnership con gli eredi di Piaf per Edith, un film di 90 minuti ambientato a Parigi e New York tra gli anni '20 e gli anni '60. Piaf, conosciuta come il "Passerotto di Parigi", morì il 10 ottobre 1963. Il film sarà narrato da un facsimile della voce di Piaf generato dall'intelligenza artificiale e promette di "svelare aspetti della sua vita finora sconosciuti".

"L'animazione fornirà una visione moderna della sua storia, mentre l'inclusione di filmati d'archivio, esibizioni sul palcoscenico e in TV, filmati personali e interviste televisive forniranno al pubblico uno sguardo autentico sui momenti significativi della vita della Piaf", ha dichiarato la società musicale nell'annunciare il progetto.

Warner Music Entertainment sta collaborando con la casa di produzione Seriously Happy per sviluppare il biopic. È stato creato un concept di prova e ora Warner Music Entertainment intende collaborare con uno studio per sviluppare il film completo.

Secondo Warner Music, la tecnologia AI adoperata su centinaia di clip vocali e immagini della Piaf - alcune delle quali risalgono a più di 80 anni fa - consentirà di "far rivivere la sua voce e la sua immagine per migliorare ulteriormente l'autenticità e l'impatto emotivo della sua storia". Nel film saranno utilizzate registrazioni delle sue canzoni originali, tra cui successi iconici come "La Vie en rose" e "Non, je ne regrette rien".

Edith è basato su un'idea originale di Julie Veille e scritto da Veille e Gilles Marliac. Il duo sta lavorando insieme al presidente della Warner Music Entertainment Charlie Cohen per dare vita alla sceneggiatura e alla tecnologia AI attraverso il lungometraggio.

Sul grande schermo, la Piaf è stata interpretata da Marion Cotillard nel biopic La vie en rose, che le è valso l'Oscar alla miglior attrice nel 2008.