Eddie Van Halen è morto: il chitarrista aveva 65 anni

Eddie Van Halen è morto nella mattinata di oggi 6 ottobre 2020 all'età di 65 anni: il chitarrista stava lottando da tempo contro un cancro alla gola.

La triste notizia è stata annunciata dal figlio Wolf con un post via Twitter in cui ha ricordato con affetto l'artista.

Wolf Van Halen ha scritto online: "Non riesco a credere che devo scrivere questo messaggio, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro questa mattina.

Era il miglior padre che potessi desiderare. Ogni momento che ho condiviso con lui sopra e fuori da un palco è stato un dono. Il mio cuore è spezzato e non penso riuscirò mai a ristabilirmi del tutto da questa perdita. Ti voglio così bene papà".

L'artista era nato nei Paesi Bassi ed era cresciuto a Pasadena, in California, fondando poi il gruppo Van Halen con il fratello maggiore, il batterista Alex, il cantante David Lee Roth e il bassista Michael Anthony. Il loro primo album non era andato oltre la diciannovesima posizione nella classifica americana degli album più venduti, mentre i successivi sono tutti entrati nella top 10 e hanno conquistato numerosi dischi di platino. Nel 2015 il magazine Rolling Stone aveva inserito Eddie Van Halen all'ottavo posto dei migliori chitarristi di sempre e Mike McCready dei Pearl Jam ha scritto: "Sembrava che provenisse da un alto pianeta, era incredibile, come ascoltare Mozart per la prima volta".

Van Halen aveva collaborato anche con artisti come Michael Jackson, in occasione del singolo Beat It, e la sua attività solista ha causato una tensione con Roth che ha portato alla sostituzione del cantante con Sammy Hagar, mantenendo comunque un successo che ha portato il gruppo per quattro volte consecutive al primo posto delle classifiche mondiali.

Eddie Van Halen ha poi subito numerosi problemi di salute: da un'anca a cui era stato operato nel 1999 al cancro alla gola che ha causato la rimozione di parte della lingua nel 2000.

Nel 2004 si è svolto un tour reunion, seguito poco dopo dall'uscita dalla band di Hagar e Anthony. Nel 2007 nel gruppo è poi tornato Roth e al basso è subentrato Wolfgang Van Halen, il figlio sedicenne di Eddie, dando vita a un tour in grado di incassare oltre 90 milioni di dollari.

Nel 2007 Eddie ha divorziato dalla moglie Valerie Bertinelli dopo 16 anni a causa dei suoi problemi con l'alcol ed è entrato in rehab.

Nel 2019 Roth ha poi rivelato alla stampa la complicata situazione di salute di Van Halen che stava combattendo nuovamente con un cancro alla gola.