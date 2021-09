Eddie Deezen: la star di Grease è stata arrestata in un ristorante del Maryland

Eddie Deezen, conosciuto per il ruolo di Eugene Felsnic in Grease, è stato arrestato dopo aver aggredito dei poiliziotti in un ristorante del Maryland.

Eddie Deezen, principalmente noto per il ruolo di Eugene Felsnic in Grease, è stato arrestato in un ristorante del Maryland questo giovedì con l'accusa di essere andato su tutte le furie causando una scenata dopo essersi rifiutato di lasciare il locale e di aver lanciato piatti e cibo contro i poliziotti.

Secondo quanto rivelato da PageSix, Deezen ha perso letteralmente la testa non appena sono arrivate le forze dell'ordine e ha cominciato a dare di matto, urlando che non se ne sarebbe mai andato e cercando persino di nascondersi dietro a una donna pur di sfuggire ai poliziotti.

L'attore ha anche lanciato piatti, ciotole e cibo contro gli agenti, colpendo uno di loro in testa prima di essere portato via con la forza. La scena è stata ripresa ed è finita sulla pagina Facebook dell'account Cumberland on Patrol: nel video si vede Freezer mentre viene scortato da due poliziotti all'esterno del locale.

Eddie Deezen, che all'inizio di quest'anno era già stato accusato di aver molestato una cameriera, è stato portato in cella, a torso nudo e con le manette ai polsi, con l'accusa di aggressione di secondo grado, disturbo della quiete pubblica e invasione di proprietà privata.