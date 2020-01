Edd Byrnes, morto l'attore che fu Vince Fontaine in Grease

È morto ieri Edd Byrnes, noto in Italia per il ruolo di Vince Fontaine in Grease. L'attore, 87 anni, è deceduto per cause naturali nella sua casa di Santa Monica. Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio si sono ispirati a lui per il personaggio di Rick Dalton in C'era una volta a... Hollywood. Aveva 87 anni.

Edd Byrnes era molto noto in America per il ruolo di Kookie, il parcheggiatore amante del rock roll n'roll, nella serie poliziesca 77 Sunset Strip, nota in Italia col titolo di Indirizzo Permanete, andata in onda dal 1958 al 1964 sulla ABC. Kookie era molto amato dagli adolescenti verso la fine degli anni cinquanta, il successo del personaggio culminò con la conquista del disco d'oro per il brano Kookie, Kookie (Lend Me Your Comb), interpretato insieme all'attrice Connie Stevens. Quando Byrnes decise di abbandonare la serie ci fu una vera sommossa popolare tanto che la produzione gli chiese di ritornare non come parcheggiatore ma come socio dell'agenzia investigativa.

Nella seconda metà degli anni '60 divenne famoso come interprete di spaghetti western, tra i quali Vado... l'ammazzo e torno e Sette winchester per un massacro. Nel 1978 fu scelto per interpretare Vince Fontaine, presentatore di show di ballo, nel film Grease. Grazie al successo della pellicola, Edd Byrnes fu scelto come guest star in varie serie televisive tra cui Love Boat, Fantasilandia, La grande lotteria e La signora in giallo.

Il suo ultimo ruolo è stato quello di Bobby Icovella nel TV movie Shake, Rattle and Roll: An American Love Story.