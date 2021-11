Ed Sheeran ed Elton John rifanno una celebre scena di Love, Actually (VIDEO)

"To me, you are perfect": si tratta di una delle scene d'amore più famose di sempre. Ad accrescere la notorietà di questa breve sequenza di Love Actually contribuisce l'ambientazione natalizia. Ed Sheeran ed Elton John hanno deciso di rifare la scena per lanciare il loro nuovo singolo natalizio.

Proprio oggi, Ed Sheeran ha deliziato i suoi fan su Instagram postando un breve video che fa il verso alla celebre scena del "To me, you are perfect" di Love Actually - L'amore davvero per lanciare Merry Christmas, nuovo singolo natalizio cantato insieme a Elton John. Ed Sheeran ha utilizzato la seguente dichiarazione come caption: "La nostra nuova canzone, Merry Christmas, sarà disponibile venerdì. Link in bio per il pre-ordine. Tutti i proventi che otterrà la canzone nel periodo natalizio andranno in beneficenza a Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e Elton John AIDS Foundation".

Il video modellato sulle fattezze della più iconica sequenza di Love Actually mostra Ed Sheeran bussare alla porta di casa di Elton John. A quel punto, il cantautore di Halifax mostra una serie di cartelli che recitano: "Ciao, lo scorso Natale il mio amico Elton John mi ha chiamato per chiedermi di fare una canzone natalizia insieme. E io ho risposto: 'Sì, magari nel 2022'. In realtà ho scritto il ritornello quello stesso giorno. E ora siamo qua! Merry Christmas sarà disponibile da venerdì. Ha un sacco di campane che suonano. Davvero un sacco...".

Lo scorso mese, Ed Sheeran ha promosso l'uscita del suo quinto album. In passato, il polistrumentista aveva dichiarato in occasione di una chiacchierata con Jimmy Fallon: "Non è che io detesti le canzoni natalizie... Semplicemente, amo il Natale ma le canzoni sono terribili!". A proposito del suo rapporto con Elton John, Sheeran ha detto: "Per me è sempre stato un mentore. Fin dall'inizio mi ha detto: 'Chiamami quando vuoi per qualsiasi cosa!'. Le radio americane non volevano mandare le mie canzoni on air, così lui è volato là per fare un concerto privato per loro ed essere sicuro che mi mandassero in onda. E i Grammy non volevano farmi suonare, così si è assicurato di suonare ai Grammy con me pur di farmi partecipare".

Ed Sheeran ha proseguito: "Ci sentiamo ogni giorno anche per pochi minuti. Lui è la mia persona preferita, ha davvero un cuore pulito. Non ha energie negative attorno a sé ed è un fenomeno davvero raro!".

Anche Elton John ha promosso l'uscita del nuovo singolo con Ed Sheeran attraverso il suo profilo Twitter. Merry Christmas sarà disponibile a partire dal prossimo 3 dicembre.