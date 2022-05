Echo: la prima foto della nuova serie Marvel con star Alaqua Cox

Alaqua Cox sarà la protagonista di Echo, la nuova serie Marvel in arrivo nel 2023, ecco la prima foto scattata sul set.

Disney+ ha annunciato che le riprese della serie Echo, progetto targato Marvel Studios che debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2023, sono attualmente in corso ad Atlanta.

La protagonista Alaqua Cox è ritratta nella prima foto che è stata condivisa dalla produzione.

Echo: la prima foto della serie Marvel

L'attrice Alaqua Cox, che ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2021 nella serie Marvel Studios Echo riprenderà la parte avuta in Hawkeye, in cui interpreta l'implacabile Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative.

In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!), con Graham Greene (I segreti di Wind River, Longmire) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth.