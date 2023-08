East New York da stasera su Retequattro: trama e cast delle prime due puntate

Al via stasera su Retequattro in prima serata la serie poliziesca East New York: ecco il cast e la trama delle prime due puntate, in onda martedì 1° agosto.

Una nuova serie poliziesca per i martedì di Retequattro dopo Delitti ai Caraibi: stasera, 1° agosto, al via East New York, realizzata dagli stessi produttori esecutivi della storica e acclamata NYPD Blue. Trasmessa negli Stati Uniti da CBS, la prima e unica stagione dello show è composta da 21 puntate.

Anticipazioni del 1° agosto

Puntata 1, Progetti ambiziosi. Regina Haywood è stata appena promossa come vice ispettore del 74° distretto a East New York. Il suo primo giorno di lavoro, però, inizia in salita: in una sparatoria viene ucciso l'autista di un furgone e vengono feriti altri due uomini. Il tutto in un quartiere che vive quotidianamente e continuamente scontri sociali.

Puntata 2, Omicidio di secondo piano. Sandeford e Bentley sono di pattuglia quando rinvengono un cadavere. Si scopre che la vittima è un uomo che lavora nella finanza, ragion per cui Killian e Morales sono costretti a lavorare con due arroganti detective di Manhattan South. Regina Haywood intanto cerca di aiutare un padre in lutto a ottenere giustizia.

Il cast

Nel cast del police-procedural, in onda in prima visione assoluta per l'Italia su Retequattro, Amanda Warren (The Leftovers), Jimmy Smits (L.A. Law, NYPD Blue, The West Wing, Dexter, Sons of Anarchy), Ruben Santiago-Hudson (Castle, Billions), Kevin Rankin (Justified, Claws), Richard Kind (Innamorati pazzi, Spin City, Gotham, The Watcher).

Sinossi e promo

Al centro della serie - ideata da William M. Finkelstein - gli ufficiali e gli investigatori del 74° distretto del NYPD, nel quartiere della classe operaia al confine con Brooklyn conosciuto come East Village.

A capo del distretto c'è la vice ispettrice Regina Haywood. Legata personalmente alla zona, Haywood è determinata ad impiegare metodi creativi per proteggere la comunità, con l'aiuto dei suoi agenti e detective. Prima, però, deve riuscire a convincerli delle proprie idee.

Ecco il promo di East New York, disponibile su Mediaset Infinity.