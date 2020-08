Eagle si allarga: acquistata la M2 Pictures

Nella seconda metà di luglio, la Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar ha reso nota l'acquisizione di un'altra società di distribuzione italiana, la M2 Pictures.

Un importante cambiamento, dunque, avvenuto nell'universo dell'entertainment italiano. L'annuncio è arrivato nel cuore di una calda stagione che permetterà così a Eagle Pictures di pianificare al meglio i prossimi mesi dal punto di vista della produzione e della distribuzione cinematografica.

Quella appena trascorsa non è stata di certo una prima metà dell'anno semplice per il settore. Anzi, la pandemia globale ha stravolto interi calendari relativi alla produzione di nuovi progetti o semplicemente all'uscita nelle sale di film già pronti per essere presentati al pubblico. Seppure finora non siano stati resi noti ulteriori dettagli riguardo l'accordo tra Eagle Pictures e M2 Pictures, non è così improbabile il collegamento tra la cessione di quest'ultima e la crisi che in questo 2020 ha colpito l'intero settore. Secondo quanto circolato nei giorni che hanno seguito l'accorpamento tra le due case di distribuzione, già da tempo M2 si trovava a fare i conti con gravi difficoltà finanziarie. L'accordo tra le società è stato raggiunto in data 23 luglio 2020.

Ricordiamo che la fondazione di Eagle Pictures risale al 1986, voluta dai fratelli Stefano e Ciro Dammicco. Attualmente la società è controllata da Tarak Ben Ammar, con Andrea Goretti che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. M2 Pictures, invece, ha operato nel settore a partire dal 2010. Un decennio durante il quale si è occupata dell'intero processo produttivo dei film, dall'acquisizione dei diritti alla distribuzione attraverso vari canali (Cinema, Pay TV e Home Video). Tra i film distribuiti da M2 ricordiamo Effetti Collaterali, Quella casa nel bosco e Noi siamo infinito.