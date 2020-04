E venne il giorno: stasera su Rai4 il film di M. Night Shyamalan

Va in onda stasera su Rai4 alle 21:20 E venne il giorno, il thriller ecologista diretto nel 2008 da M. Night Shyamalan.

E venne il giorno è il film che, stasera su Rai4 alle 21:20, farà compagnia agli spettatori nella Giornata della Terra 2020. Un thriller ecologista, diretto dal maestro della suspense M. Night Shyamalan, che riflette sulle conseguenze che il mancato rispetto della Natura può avere sull'essere umano.

A causa di alcune piante che rilasciano nell'aria misteriose neurotossine, i cittadini americani sono spinti al suicidio uno dopo l'altro. Una coppia, in piena crisi matrimoniale, decide di mettersi in viaggio insieme a una bambina, figlia di una coppia di amici, per sfuggire all'apocalittica epidemia che rischia di annientare l'intero genere umano.

Prodotto nel 2008, E venne il giorno vanta nel cast Mark Wahlberg, Zooey Deschanel e John Leguizamo.