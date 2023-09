È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer da stasera su Rete 4: anticipazioni del 5 settembre 2023

Alla fine è arrivato anche il gran debutto di Bianca Berlinguer a Mediaset: stasera, martedì 5 settembre, su Rete 4, alle 21:25, primo appuntamento con È sempre Cartabianca, il nuovo programma Videonews dell'ex giornalista RAI. Tutto nel segno della continuità con il passato, almeno a giudicare dal titolo e dall'ospite fisso (Mauro Corona).

Anticipazioni del 5 settembre

Tanti gli ospiti annunciati per la prima puntata, a cominciare dallo "special guest" Giuseppe Conte. Con lui si discuterà dell'imminente manovra di bilancio ma anche del superbonus, rivendicato dal leader del Movimento 5 stelle, che secondo Giorgia Meloni ha però messo in ginocchio le casse dello Stato.

Oltre a Conte saranno presenti in studio anche Alessandro Orsini, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro e Stefano Cappellini. Alla corte di Bianca Berlinguer, poi, è atteso anche Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro ha ceduto il "suo" martedì sera alla giornalista ex RAI, ecco perchè il suo talk andrà in onda, almeno per questa stagione, nella prima serata del mercoledì.

Immancabili le conversazioni di Bianca Berlinguer con Mauro Corona, alpinista e scrittore, sulle piccole e grandi storie del nostro tempo.

Nella seconda puntata invece è attesa la partecipazione della leader del Partito Democratico Elly Schlein.