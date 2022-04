E Buonanotte, in esclusiva il trailer del film di Massimo Cappelli

E Buonanotte, il film di cui vi presentiamo il trailer in esclusiva, è diretto dal regista ascolano Massimo Cappelli. La pellicola, prodotta da Lime Film e distribuita da Minerva Picture, farà un'uscita tecnica il 19 aprile per poi approdare sulle principali piattaforme.

Nel trailer che potete vedere sopra, Luca inizia la sua 'battaglia' contro il sonno fracassando la sveglia perchè, come dice "sono ossessionato dal tempo. Provo il terrore di sprecarlo, di non riuscire a vivere appieno le mie giornate".

Dalla sinossi ufficiale del film, apprendiamo che Luca è un ragazzo che vive per il divertimento: discoteche, social, serie tv, videogame, scommesse. D'altronde non è colpa sua. Il punto è che non ha mai abbastanza tempo per fare altro. Non ha tempo per suonare il piano, né per studiare, né per dare una mano al padre. Ce ne vorrebbe di più di tempo e Luca avrebbe anche la soluzione. Il sonno ci porta via due terzi della nostra vita. Basterebbe non dormire. E quando Luca finalmente riesce nel suo intento, la vita per lui diventa un'eterna giornata in cui finalmente può... continuare a vivere esattamente come prima. Ma alla massima potenza.

E Buonanotte, diretto dal regista Massimo Cappelli, trae la storia dal libro 'E Buonanotte. Storia del Ragazzo senza Sonno' firmato da Daniele Doesn't Matter. Nel cast del film troviamo Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Pino Quartullo, Roberta Giarrusso, con la partecipazione straordinaria di Giorgia Wurth e con l'amichevole partecipazione di Fabio Fulco.

Il film, prodotto da Lime Film e distribuito da Minerva Picture farà un'uscita tecnica il 19 aprile per poi approdare sulle principali piattaforme.