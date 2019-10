Dynit: oltre 20 titoli del catalogo e in simulcast in arrivo su Amazon Prime

Dynit ha annunciato una collaborazione con Amazon Prime Video che porterà, grazie a questo nuovo accordo, numerosi titoli sulla piattaforma di streaming.

Ad annunciare l'accordo è stata proprio Dynit con un post condiviso su Facebook in cui si dichiara l'arrivo su Amazon Prime Video di oltre 20 titoli, tra simulcast e catalogo.

La lunga lista dei progetti animati comprende anche titoli molto amati come Akira, L'Attacco dei Giganti, Code Geass e Tokyo Ghoul.

A novembre spazio poi ad altri nuovi arrivi tra cui Inuyasha the Movie, The Promised Neverland e Tekkaman.

Ecco tutta la lista e le date previste per il debutto dei film e degli episodi:

Dal 2 ottobre:

Kemono Michi (RISE UP! ANIMAL ROAD), in simulcast un episodio a settimana della prima stagione sottotitolato, dal 9 Ottobre anche in italiano

Dall'11 ottobre:

Case File N°221: Kabukicho, in simulcast un episodio sottotitolato a settimana della prima stagione, dal 18 Ottobre anche in italiano

Dal 13 ottobre:

Sword Art Online - Alicization, in simulcast un episodio sottotitolato a settimana della seconda stagione, dal 20 Ottobre anche in italiano

Dal 25 ottobre:

Akira

Attacco dei Giganti The Movie 1: L'Arco e la Freccia Cremisi

Attacco dei Giganti The Movie 2: Le Ali della libertà

Attacco dei Giganti The Movie 3: L'Urlo del Risveglio

Birthday Wonderland (THE)

Code Geass - Akito the Exiled, 5 episodi

Code Geass - Lelouch of the Rebellion, 50 episodi

Fate/Stay Night Unlimited Blade Works, la prima stagione

Full Metal Panic!, le prime due stagioni

Full Metal Panic? Fumoffu, 12 episodi

GTO - Great Teacher Onizuka, 43 episodi

Gundam the Origin I Blue-Eyed Casval

Gundam the Origin II Artesia's Sorrow

Gundam the Origin III Dawn of Rebellion

Gundam the Origin IV Eve of Destiny

Gundam the Origin V Clash at Loum

Gundam the Origin VI Rise of the Red Comet

Kiseiju, 24 episodi

L'Attacco dei Giganti, tutte le stagioni (la terza divisa in due parti, disponibile fino all'episodio 12)

Mirai

Mobile Suit Gundam, 42 episodi

One Punch Man, la prima stagione

Prison School, 12 episodi

Star Blazers 2199 The Movie - Odyssey of the Celestial Ark

Tokyo Ghoul, 12 episodi

Tokyo Ghoul - Il film

Tokyo Ghoul - OAV Collection, 2 episodi

Tokyo Ghoul - Root A, la seconda stagione di 12 episodi

Tokyo Ghoul: RE, la terza stagione di 24 episodi

Da novembre:

Black Rock Shooter, 8 episodi

Cieli di Escaflowne (I), 26 episodi

Death Parade, 13 episodi

Dragon Dentist, 2 episodi

Drifters, 12 episodi

Hurricane Polymar, 26 episodi

L'Imbattibile Daitarn III, 40 episodi

Inuyasha, le prime due stagioni

Inuyasha Movie 1: Un Sentimento Che Trascende Il Tempo

Inuyasha Movie 2: Il Castello Al Di Là Dello Specchio

Inuyasha Movie 3: La Spada Del Dominatore Del Mondo

Inuyasha Movie 4: L'Isola Del Fuoco Scarlatto

Kyashan: Il ragazzo androide, 35 episodi

L'Attacco dei Giganti, terza stagione (eps.13-22)

Panda! Go Panda! - 1

Panda! Go Panda! - 2

The Promised Neverland, 12 episodi

Star Blazers 2199, 26 episodi

Sword Art Online - Alicization, 24 episodi

Sword Art Online, 25 episodi

Tekkaman, 26 episodi