Dwayne Johnson critica con un video Donald Trump e i fan chiedono che si candidi alla presidenza

Dwayne Johnson ha condiviso un video in cui critica Donald Trump dichiarando che prova frustrazione e rabbia, come cittadino e padre, nel vedere la sua reazione alle proteste a sostegno del movimento Black Lives Matter e l'incapacità del miliardario di essere un leader, messaggio che ha spinto i fan a chiedere all'attore che si candidi alla presidenza.

Non è la prima volta che l'attore viene associato a un possibile futuro nel mondo della politica.

Nel messaggio, della durata di otto minuti, non viene mai pronunciato il nome di Donald Trump, tuttavia la star si riferisce chiaramente al presidente chiedendogli dove si trova e perché non si dimostra un leader in grado di provare compassione, assumersi le responsabilità richieste dal ruolo che ha nel guidare la nazione e il motivo per cui non sta sostenendo un cambiamento necessario e doveroso.

Le parole di Dwayne Johnson hanno conquistato i suoi follower che hanno reagito chiedendo che si candidi alla presidenza, avendo dimostrato di possedere le qualità necessarie. Uno dei fan della star sottolinea in modo chiaro: "Viviamo in una nazione in cui un ex wrestler professionista è più qualificato del nostro attuale presidente".

We live in a country where a former WWE wrestler is more qualified than our actual president. — David Esposito (@Daveesposito) June 4, 2020

This is exactly why we need @TheRock as our next president https://t.co/ClxVLOLzcB — Grieel (@Grieel) June 4, 2020

After that powerful message from @TheRock , I am more convinced than I already was, that he’d be a great president. #ROCKYFORPRESIDENT — 🖤LM (@Ausheim) June 4, 2020

God bless you! I wish @TheRock could be our next PRESIDENT! 👏🙏♥️💪🦾 https://t.co/V1Aa8Vu7Xu — Jane Bibbiani (@jbib63) June 4, 2020

You have my vote @TheRock for President 2020 🇺🇲 🏳️‍🌈 🤗 👏 🙌 pic.twitter.com/nb1DmNwS15 — maria rodriguez (@maria_is_green) June 4, 2020

The US needs the people's president: The Rock Obama! https://t.co/8VOqNI2vti — Mike (@MikeTheCougar) June 4, 2020

Nel 2017 Johnson, parlando di una possibile carriera politica, aveva dichiarato: "Un anno fa è iniziata a essere sempre più diffusa online questa idea. C'era una sensazione reale di sincerità che mi ha fatto andare a casa e pensare 'Lasciatemi riflettere sulla risposta e assicurarmi di darne una sincera e rispettosa'. Penso potrebbe essere una possibilità reale".