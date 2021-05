Dwayne Johnson sarà Krypto il Supercane nel film animato DC League of Super-Pets

Dwayne Johnson sarà la voce di Krypto il Supercane nel nuovo film animato DC League of Super-Pets, prodotto da Wanrer Bros.

L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione Seven Bucks.

Il progetto sarà scritto e diretto da Jared Stern e il lungometraggio arriverà nelle sale americane tra un anno, il 20 maggio 2022.

DC League of Super-Pets sarà co-diretto da Sam Levine e proporrà sul grande schermo per la prima volta le avventure del miglior amico di Superman. Dwayne Johnson sembra sia solo il primo nome prestigioso che verrà coinvolto nel progetto e, nelle prossime settimane, dovrebbero essere condivisi ulteriori aggiornamenti. L'attore sta attualmente collaborando con Warner e DC in occasione di Black Adam, le cui riprese sono finalmente in corso dopo una lunga attesa.

Il lungometraggio animato si basa sui personaggi dei fumetti della DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Nel team della produzione ci saranno anche Patricia Hicks, Jared Stern, Dany Garcia e Hiram Garcia, in collaborazione con Jon Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller.