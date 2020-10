Due cuori e una provetta: la reazione di una giornalista alla sua foto usata per una scena hot

Diane Sawyer, una giornalista statunitense, apparentemente, era più che felice di essere comparsa in una scena hot di Due cuori e una provetta.

Secondo quanto dichiarato dalle televisioni statunitensi a proposito di Due cuori e una provetta, Diane Sawyer, una giornalista celebre per aver intervistato Mel Gibson in seguito alle accuse di antisemitismo, apparentemente, era più che felice di essere comparsa in una scena hot della pellicola.

Jason Bateman e Jennifer Aniston, protagonisti della commedia Due cuori e una provetta

La Sawyer ha dichiarato che era molto felice del fatto che la sua immagine fosse stata usata nella scena della masturbazione, presente nel film, in cui compare l'attore Jason Bateman. La giornalista si è detta lusingata e divertita dalla gag presente nel film di Josh Gordon e Will Speck.

Jason Bateman e Jennifer Aniston nei panni di due amici nella commedia Due cuori e una provetta

Nel 2009 la Mandate Pictures approvò la sceneggiatura, in cui erano già presenti molte scene simili a quella della Sawyer, presentata dall'autore Allan Loeb e basata sul racconto di Jeffrey Eugenides Baster, pubblicato nel 1996 sul New Yorker. Dopo l'approvazione lo studio si mise alla ricerca di un regista e a febbraio 2009 Jennifer Aniston e Jason Bateman furono tra i primi attori ad entrare nel cast.

La trama di Due cuori e una provetta è stata definita da USA Today come "completamente sconnessa dalla vita reale". "A volte i film imitano la vita reale, rivelando identità nascoste della condizione umana. Questo non è uno di quei casi." ha scritto un giornalista del quotidiano statunitense. Jennifer Aniston non vinse ma fu comunque candidata ai Razzie Awards 2010 nella sezione Peggior attrice protagonista a causa della sua interpretazione.